"Поворот судьбы": Названо 4 знака зодиака, которых ждут важные перемены в мае

В мае представителей четырёх знаков зодиака ожидают важные перемены в жизни. Об этом рассказала таролог, рунолог Светлана Шери.

Так, например, Девы в последнем месяце весны окончательно сделают выбор насчёт дальнейшего пути и не будут разочарованы. Их ждёт согласованный труд в команде и стабильный доход. Продлится это достаточно долго, сказала Шери в беседе с "Москвой 24".

У Скорпионов в мае может сбыться всё, на что они могли только надеяться. Но им важно правильно распорядиться даром судьбы и не упустить его.

"Стрельцов ожидает поворот судьбы. Они вдруг поймут, что нужно перестать постоянно оглядываться на прошлое, смогут наконец-то отпустить его и начнут учиться жить по-новому. Будут открыты миру и станут творить своё будущее так, как хочется именно им", — добавила таролог.

Рыбы же недавно и неожиданно встретили большую любовь и начинают постепенно строить совместные планы. Они хоть пока и туманны, однако вполне реальны. У остальных знаков зодиака перемен в мае не ожидается, отметила эксперт. Вместе с тем Шери посоветовала Львам быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников, а Весам порекомендовала отказаться от необдуманных трат.