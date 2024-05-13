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13 мая, 14:42

"Поворот судьбы": Названо 4 знака зодиака, которых ждут важные перемены в мае

Таролог Шери: Дев, Скорпионов, Стрельцов и Рыб в мае ждут важные перемены

В мае представителей четырёх знаков зодиака ждут важные перемены. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В мае представителей четырёх знаков зодиака ждут важные перемены. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В мае представителей четырёх знаков зодиака ожидают важные перемены в жизни. Об этом рассказала таролог, рунолог Светлана Шери.

Так, например, Девы в последнем месяце весны окончательно сделают выбор насчёт дальнейшего пути и не будут разочарованы. Их ждёт согласованный труд в команде и стабильный доход. Продлится это достаточно долго, сказала Шери в беседе с "Москвой 24".

У Скорпионов в мае может сбыться всё, на что они могли только надеяться. Но им важно правильно распорядиться даром судьбы и не упустить его.

"Стрельцов ожидает поворот судьбы. Они вдруг поймут, что нужно перестать постоянно оглядываться на прошлое, смогут наконец-то отпустить его и начнут учиться жить по-новому. Будут открыты миру и станут творить своё будущее так, как хочется именно им", — добавила таролог.

Рыбы же недавно и неожиданно встретили большую любовь и начинают постепенно строить совместные планы. Они хоть пока и туманны, однако вполне реальны. У остальных знаков зодиака перемен в мае не ожидается, отметила эксперт. Вместе с тем Шери посоветовала Львам быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников, а Весам порекомендовала отказаться от необдуманных трат.

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Мирон Сидоров
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