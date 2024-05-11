Раскрыты тайные техники мгновенного примирения с мужчинами каждого знака зодиака

Знак зодиака, под которым родился человек, кардинально влияет на его характер. Причём у всех мужчин, появившихся на свет в одно время, примерно одинаковое восприятие конфликтов и поведение после них.

Как успокоить мужчину в зависимости от его знака зодиака?

Знак зодиака Овен

Мужчины знака зодиака Овен успокаиваются во время пробежки или похода в лес. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчину, рождённого под знаком зодиака Овен, успокоит только активное занятие спортом. Его лучше позвать на пробежку или в поход в лес. Благодаря физической разрядке суженый быстро успокоится.

"Овны очень просты в общении и склонны говорить все свои претензии в лоб. Так что лучше дать им возможность хорошенько поругаться и выразить все свои эмоции в экспрессии. После этого конфликт, скорее всего, сразу сойдёт на нет", — рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

Знак зодиака Телец

Мужчины, кто по гороскопу Телец, быстро придут в себя, если заняться с ними совместным творческим делом. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителей знака зодиака Телец можно успокоить, только если занять их каким-нибудь совместным делом. Например, они быстро придут в себя, если вместе с ними порисовать картину или сводить на свидание в гончарную мастерскую. Также важно сказать партнёру, что любите его и хотите жить счастливо.

Знак зодиака Близнецы

Мужчины, кто по гороскопу Близнецы, успокоятся, только когда выговорятся. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчинам, кто по гороскопу Близнецы, нужно дать выговориться. Причём не стоит отмахиваться от их обвинений. Важно понять, что говорит суженый, и принять это. После полноценного диалога конфликт сойдёт на нет и произойдёт примирение.

Знак зодиака Рак

Мужчины, рождённые под знаком зодиака Рак, должны выговориться и тогда успокоятся. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителям знака зодиака Рак важно дать возможность рассказать, что их беспокоит. Покажите во время разговора, что понимаете чувства суженого и цените их. Если не поможет, то запишитесь к семейному психологу. Такая терапия позволит решить любые проблемы в отношениях.

"Другой вариант — сходить вместе к родителям. Посиделки с родственниками, уютная, душевная обстановка и вкусная домашняя еда могут заставить его забыть обо всех обидах", — посоветовала астролог.

Знак зодиака Лев

Мужчины, рождённые под знаком зодиака Лев, успокоятся, если потешить их эго. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины, кто по гороскопу Лев, стремятся во всём быть первыми и доминировать. Чтобы успокоить такого партнёра после ссоры, достаточно сказать что-то поднимающее его самооценку. Например, комплименты о том, насколько он мужественный, как много зарабатывает и так далее.

Чтобы точно свести ссору на нет, придумайте для мужчины интересное развлечение. Представители знака зодиака Лев без ума от необычных игр, например квизов и квестов. Во время них получится быстро помириться.

Знак зодиака Дева

Те, кто родился под знаком зодиака Дева, успокаиваются во время уборки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителя знака зодиака Дева можно успокоить несколькими способами. По какой-то причине такие мужчины успокаиваются во время совместной уборки. А ещё свести ссору на нет можно обычным походом на мастер-класс.

Знак зодиака Весы

Мужчины, кто по гороскопу Весы, должны высказать вам все претензии. Только после этого они успокоятся. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины, кто по гороскопу Весы, не успокоятся до тех пор, пока им не дадут высказать все претензии. При этом половинкам важно, чтобы диалог не шёл на повышенных тонах. Чтобы помириться сразу после конфликта, можно сходить на шопинг в магазин. Если суженый что-нибудь себе купит, то тут же придёт в себя. Однако не стоит забывать, что мужчины-Весы могут использовать "обиду после ссоры" как манипуляцию. Поэтому важно уметь отличать, действительно ли партнёр обиделся.

Знак зодиака Скорпион

Мужчины, кто по гороскопу Скорпион, не успокоятся, пока не выкричатся на вас. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Скорпион обожают конфликтовать и обижаться. Однако они начинают ссору с другим человеком ради корыстной цели — чтобы впитать в себя его энергию, а свою негативную при этом выплеснуть. Чтобы суженый успокоился, нужно дать ему возможность позлиться и покричать. Также примириться поможет интимная близость.

Знак зодиака Стрелец

Мужчины, кто по гороскопу Стрелец, успокаиваются, только когда партнёр показывает, что услышал высказанные претензии и понял, в чём не прав. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы мужчина-Стрелец успокоился после ссоры, продемонстрируйте, что услышали его претензии и советы. Он возгордится тем, что к его словам прислушиваются, и быстро придёт в себя. Также свести конфликт на нет поможет поездка в другой город или на тренинги.

Знак зодиака Козерог

Чтобы успокоить мужчину, кто по гороскопу Козерог, нужно показать, что он вам нужен. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Козерогу главное — показать, что в нём нуждаются. И тут необязательно должно быть много слов и эмоций — обычно бывает достаточно простого конкретного диалога", — подчеркнула Сохолтуева.

Знак зодиака Водолей

Мужчины знака зодиака Водолей успокаиваются, только если после ссоры сыграть с ними в интеллектуальную игру. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Успокоить мужчину, кто по знаку зодиака Водолей, можно с помощью игр, в которых требуется напрячь мозг. Вместе с ним можно отправиться на какой-нибудь квест или поучаствовать в викторине. Если нет возможности выйти из дома, то подойдут обычные крестики-нолики или настольная игра вроде "Монополии".

Знак зодиака Рыбы

Мужчины, кто по знаку зодиака Рыбы, успокаиваются, только если им сочувствуют и показывают, что ценят. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Москве 24" астролог Ольга Сохолтуева рассказала, что проще всего успокоить после ссоры мужчин, кто по знаку зодиака Рыбы. Они придут в себя, как только им посочувствуют и покажут, что их понимают. Поэтому постарайтесь внимательно выслушать их претензии и посочувствовать. Тогда ссора закончится, и конфликт будет исчерпан.