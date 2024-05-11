5 предметов, которыми вы пользуетесь каждый день, даже не подозревая об их опасности

Вещи для дома тоже влияют на здоровье человека. Одни из них полностью безопасны для использования. А вот другие могут поставить крест на здоровье домочадцев. С какими изделиями нужно обращаться особенно осторожно?

1. Мочалки и губки для ванной

Мочалки и губки для ванной — опасные изделия для дома, поскольку в них активно размножаются бактерии. Фото © Freepik

Такой банальный бытовой предмет, как мочалка или губка для ванной, есть в квартире почти у каждого человека. Использовать его действительно полезно, поскольку изделие смывает отмершие клетки. Но есть одна серьёзная проблема: многие люди годами используют одну и ту же вещь, даже не дезинфицируя её. В результате мочалка накапливает в себе огромное количество бактерий, которые попадают на тело при принятии душа.

2. Мультиварка

Мультиварка — удобная вещь для дома. Но если её не мыть после каждого приготовления пищи, то можно заболеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такая вещь для дома удобна тем, что в ней можно быстро приготовить вкусную еду. Однако многие люди пренебрегают уходом за предметом быта. Не моют рабочую поверхность после каждого использования.

В результате на протяжении многих месяцев, а иногда даже и лет готовят еду в грязной мультиварке. Это опасно тем, что в организм с каждым днём попадают микробы и бактерии, что однажды приведёт к отравлению. Однако если обрабатывать рабочую поверхность после каждого использования, то риски можно снизить.

3. Пластиковая доска для нарезки продуктов

Пластиковая доска — бытовой предмет, на котором можно резать продукты, не боясь повредить кухонный гарнитур. Отказываться от её использования не нужно. Но стоит помнить, что в пластике со временем появляются незаметные для глаз дыры, в которые проникают микробы, грязь и остатки продуктов.

4. Любые плюшевые игрушки

Плюшевые игрушки — опасные домашние предметы, которые накапливают в себе пыль, чем могут затруднять дыхание домочадцев. Фото © Freepik / gpointstudio

Многие люди забывают, что любые плюшевые игрушки тоже опасны. Они состоят практически из такого же материала, что и одежда. Это значит, что в них копятся бактерии, среди которых есть переносчики различных инфекций, кишечных палочек. Также не стоит забывать, что в этих предметах скапливается пыль, от которой все члены семьи будут чихать.

Выхода два: либо периодически стирать игрушки, чтобы избавляться от любых микробов, либо через несколько месяцев использования выбрасывать их. Тогда здоровью всех членов семьи ничего не будет угрожать.

5. Коврик в ванной из любого материала, кроме резины

Коврик в ванной — бытовой предмет, в котором может завестись даже плесень. За ним нужен особый уход. Фото © Freepik

Одна из самых популярных вещиц для дома — коврик в ванной. Чтобы придать этому помещению красивый внешний вид, люди покупают изделие из шерсти или махровой ткани и тем самым допускают серьёзную ошибку. Дело в том, что изделие постоянно пребывает в тёплом и влажном помещении. Именно поэтому в нём обитает куча микробов, а иногда даже плесень. В этом случае не избежать проблем с кожей и даже дыханием.

Коврик в ванной рекомендуется регулярно стирать либо раз в несколько месяцев покупать новый. Если купить резиновый, то в нём будет появляться в разы меньше микробов. Однако его тоже желательно регулярно простирывать.