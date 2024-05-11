Названы пророчества Распутина, которые сбываются прямо сейчас

Издревле в России старцами называли не тех, кто прожил много лет и всякое повидал на своём веку, а тех, кто при жизни отличался своей мудростью и был чрезвычайно прозорлив. К таким людям многие историки относят сибирского крестьянина Григория Распутина, который был близким другом императорской семьи Романовых. Некоторые из его предсказаний уже сбылись, а другие нашли своё отражение в современной реальности. О них рассказывает РИА "ФедералПресс".

О русском императоре и Советском Союзе

Григорий Распутин тесно общался с членами императорской семьи. Однажды он написал Николаю II, что если монарх будет убит человеком незнатного происхождения, то это пошатнёт власть династии, однако та устоит. Но если императора убьёт человек дворянских корней, то это ознаменует конец всему правлению Романовых, а Российская империя перестанет существовать. Ленин действительно был потомственным дворянином, поэтому пророчество можно считать сбывшимся. Через полгода после расстрела царской семьи был убит и сам сибирский старец.

Он также говорил, что "три раза по двадцать пять лет будут разбойники чёрные, слуги антихристовы истреблять русский народ и веру православную". Распутин точно определил время существования СССР, который распался ровно через 75 лет.

Город, сменивший имя

Распутин полагал, что Санкт-Петербург захлестнёт тьма и кончится империя тогда, когда город сменит своё название. Кроме того, провидец в деталях рассказывал знакомому немцу о блокаде, которая будет душить Ленинград.

Атомные катастрофы и Юрий Гагарин

Сибирский старец пророчил смерть Хиросиме и Нагасаки от "неведомого огня" и предсказал восхождение человека к звёздам, умудрившись упомянуть даже имя — Юрка. Распутин также говорил об атомных катастрофах, две из которых произошли: в Чернобыле и Фукусиме.

Природные катаклизмы

Ещё одним мрачным пророчеством Распутина были природные катаклизмы. Он полагал, что землетрясения будут становиться чаще, а "земли и воды раскроются и их раны поглотят людей и скарб". Прозорливец говорил, что роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег.

Григорий Распутин — одна из самых неоднозначных и таинственных фигур в российской истории. Некоторые люди того времени считали сибирского старца шарлатаном, другие насмехались над ним, говоря, что Гришка просто пытается занять место под солнцем, которое всегда светит на императорскую семью, а третьи боялись и уважали его, утверждая, что тот обладает мистическими способностями, владеет гипнозом и может исцелять людей.