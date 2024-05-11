От щитовидки до матки: 7 знаменитостей, у которых не хватает органа

Под нож хирурга в своё время ложились и Роза Сябитова, и Роберт Де Ниро, и Александр Буйнов. У них нашли заболевания, которые можно было вылечить только радикальным методом. Звёзды справились и продолжают радовать своих поклонников.

1. Роза Сябитова — матка

Ведущая "Давай поженимся!" удалила матку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Ведущую госпитализировали в 2020 году. Все подумали, что из-за коронавируса, но причина была в другом. На самом деле у Сябитовой нашли доброкачественную опухоль в матке. Болезнь проходила без симптомов, но была в запущенном состоянии, поэтому врачи настояли на операции. После выписки из больницы звезда быстро восстановилась.

2. Джулианна Мур — аппендикс

Какой части тела не хватает у Джулианны Мур? Фото © Kinopoisk

Актриса ощутила сильную боль в животе в ноябре 2015 года. Это случилось сразу после съёмок в финальных "Голодных играх". Джулианну увезли на скорой: в больнице диагностировали аппендицит. Аппендикс благополучно удалили, а муж артистки даже сфотографировал его на память. Потом пара ещё долго показывала снимок друзьям.

3. Александр Буйнов — желчный пузырь

В 2020 году Александру Буйнову удалили желчный пузырь. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певца увезли в больницу в 2020-м: выяснилось, что у него проблемы с желчным пузырём. Врачи настояли на удалении органа, и теперь звезда 1990-х вынуждена сидеть на специальной диете. Артист признался, что болезнь спровоцировало нездоровое питание.

4. Роберт Де Ниро — простата

Какого органа нет у актёра Роберта Де Ниро? Фото © Kinopoisk

В 2003 году у актёра нашли рак предстательной железы. Де Ниро было 60 лет, и на покой он точно не собирался. Болезнь была на ранней стадии, поэтому врачи прогнозировали полное излечение. Правда, для этого пришлось удалить простату и прилегающие к ней ткани. Операция была сложной, но прошла успешно.

5. Мария Миногарова — щитовидная железа

Знаменитая модель Маша Миногарова попала на операционный стол и лишилась органа. Фото © Kinopoisk

Проблемы со щитовидкой у модели нашли несколько лет назад. Врачи пришли к выводу, что важный орган придётся удалить. Операция прошла успешно, но организму потребовалось какое-то время, чтобы снова настроиться на работу. Доктора также рекомендовали Марии повременить с детьми.

6. Шэрон Осборн — толстая кишка

Шэрон Осборн тоже пришлось вырезать важный орган, чтобы выжить. Фото © Kinopoisk

У жены легендарного рок-музыканта в 2002 году нашли рак толстой кишки. Диагноз не предвещал ничего хорошего, но Шэрон согласилась на радикальное лечение. Ей удалили 30 сантиметров кишечника, поражённого опухолью. Благодаря операции худшего удалось избежать.

7. Владимир Пресняков – старший — почка

Владимир Пресняков – старший лишился почки. Фото © YouTube / Нам и не снилось