Солиста HammAli & Navai разыскивают приставы из-за долга в 2 млн

Сумму два миллиона рублей задолжало ООО "Скар Трейдинг", совладельцем которой певец стал два года назад. Предприятие бралось за всё, на чём можно заработать деньги, начиная от строительства и заканчивая продажей книг и напитков, однако бизнес никак не мог набрать ход. В прошлом году убытки компании составили 617 тысяч рублей, и куча долгов сверху, часть из которых являлась штрафами за административные правонарушения, которые фирма не оплачивала.