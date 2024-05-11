Солиста HammAli & Navai разыскивают приставы из-за долга в 2 млн
Фирма певца Наваи Бакирова из HammAli & Navai задолжала более 2 млн рублей
Певец Наваи Бакиров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navaib
Популярный российский музыкант, участник дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров разыскивается приставами. Дело в крупной задолженности его фирмы, сообщает SHOT.
Сумму два миллиона рублей задолжало ООО "Скар Трейдинг", совладельцем которой певец стал два года назад. Предприятие бралось за всё, на чём можно заработать деньги, начиная от строительства и заканчивая продажей книг и напитков, однако бизнес никак не мог набрать ход. В прошлом году убытки компании составили 617 тысяч рублей, и куча долгов сверху, часть из которых являлась штрафами за административные правонарушения, которые фирма не оплачивала.
Также 700 тысяч рублей с компании Navai хочет получить Департамент мировых судей столицы. Это сумма за долги по госпошлинам.
Ранее блогерша Лерчек вышла на связь в слезах после получения известия о своей очередной задолженности размером 23 миллиона рублей. Она поделилась с подписчиками своими переживаниями по поводу своих бесконечных долгов, но уже в следующей сторис выложила скрин с успешным погашением суммы.