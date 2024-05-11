У Хабиба Нурмагомедова нашли долг по налогам в 306 млн, два его счёта заблокированы

У оставшегося непобеждённым чемпиона UFC и самого состоятельного российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова нашли долг перед налоговой в 306 миллионов рублей. Федеральная налоговая служба уже произвела блокировку счетов связанного с борцом Eagle FC и благотворительного фонда, учредителем которого он является, пишет Mash.

Завязав со спортивной карьерой в 2021 году, Нурмагомедов взялся за развитие собственного бизнеса: начал развивать личный бренд, стал ездить с лекциями и открыл несколько десятков различных фирм. Организации занимались самой разной деятельностью: продажей спортивного питания, спонсированием проумошена Eagle FC и развитием международной сети ресторанов. Сам боец числился в качестве владельца этих фирм до тех пор, пока они не выходили на реальную прибыль, после чего покинул состав учредителей, оставив в нём близких себе людей. Так он ушёл из фирм "Сильди", "Первый мобильный" и "Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив".

Такое необычное поведение вызвало интерес у Федеральной налоговой службы, которая приступила к проверке фирм, за которой последовало закрытие нескольких компаний чемпиона. В качестве одного из примеров можно назвать ООО "Хикмет тревел", работавшее в сфере туризма, — его деятельность закрыли после того, как в официальных документах компании нашлись ложные данные. Теперь на очереди Eagle FC, счёта которого были заблокированы заодно со счётом фонда Нурмагомедова. Сам боец сейчас инвестирует в турецкие отели и стартапы в Эмиратах. Теперь ФНС хочет узнать: не отправил ли он туда и те 306 242 929 рублей, которых не досчитался с его доходов российский бюджет.