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5 мая, 09:46

У Гусейна Гасанова обнаружился многомиллионный долг

ФНС заблокировала счета компании Гусейна Гасанова из-за долга в 153 млн рублей

Гусейн Гасанов. Обложка © VK / Гусейн Гасанов

Гусейн Гасанов. Обложка © VK / Гусейн Гасанов

Блогер Гусейн Гасанов должен налоговой 153 миллиона рублей. ФНС заблокировала счета его компании. Об этом пишет 78.ru.

1 мая налоговая оповестила блогера, что он должен выплатить эту сумму. Через день счета Гасанова в компании ООО "Банда фудс", которая занимается ресторанами и доставкой еды, были заблокированы. Представители компании и сам инфлюэнсер ситуацию пока не комментировали.

Гусейн Гасанов известен в Сети как коуч и создатель множества онлайн-курсов по повышению заработка. Не раз его обвиняли в инфоцыганстве и рекламе букмекерских контор. В апреле прошлого года блогера занесли в "чёрный список инфоцыган", составленный МВД России. Кроме того, Гасанова множество раз штрафовали за нарушения ПДД.

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Ранее Life.ru писал, что блогерша Лерчек накопила ещё один долг перед ФНС. Сумма новой задолженности — 19,9 миллиона рублей. Кроме того, супруг, с которым инфлюэнсерша сейчас разводится, подал иск против Валерии на 1,2 миллиарда рублей. 16 апреля стало известно, что мировой судья приостановил бракоразводный процесс до 11 июня с целью дать сторонам время на примирение.

Александра Мышляева
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