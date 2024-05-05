У Гусейна Гасанова обнаружился многомиллионный долг

Блогер Гусейн Гасанов должен налоговой 153 миллиона рублей. ФНС заблокировала счета его компании. Об этом пишет 78.ru.

1 мая налоговая оповестила блогера, что он должен выплатить эту сумму. Через день счета Гасанова в компании ООО "Банда фудс", которая занимается ресторанами и доставкой еды, были заблокированы. Представители компании и сам инфлюэнсер ситуацию пока не комментировали.