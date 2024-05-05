У Гусейна Гасанова обнаружился многомиллионный долг
ФНС заблокировала счета компании Гусейна Гасанова из-за долга в 153 млн рублей
Гусейн Гасанов. Обложка © VK / Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов должен налоговой 153 миллиона рублей. ФНС заблокировала счета его компании. Об этом пишет 78.ru.
1 мая налоговая оповестила блогера, что он должен выплатить эту сумму. Через день счета Гасанова в компании ООО "Банда фудс", которая занимается ресторанами и доставкой еды, были заблокированы. Представители компании и сам инфлюэнсер ситуацию пока не комментировали.
Гусейн Гасанов известен в Сети как коуч и создатель множества онлайн-курсов по повышению заработка. Не раз его обвиняли в инфоцыганстве и рекламе букмекерских контор. В апреле прошлого года блогера занесли в "чёрный список инфоцыган", составленный МВД России. Кроме того, Гасанова множество раз штрафовали за нарушения ПДД.
Ранее Life.ru писал, что блогерша Лерчек накопила ещё один долг перед ФНС. Сумма новой задолженности — 19,9 миллиона рублей. Кроме того, супруг, с которым инфлюэнсерша сейчас разводится, подал иск против Валерии на 1,2 миллиарда рублей. 16 апреля стало известно, что мировой судья приостановил бракоразводный процесс до 11 июня с целью дать сторонам время на примирение.