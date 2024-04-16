Бракоразводный процесс между Чекалиными приостановлен до 11 июня

Бракоразводный процесс между блогершей Лерчек и её мужем Артёмом Чекалиным приостановлен до 11 июня. Как пишет SHOT, судья мирового судебного участка дал супругам два месяца на попытку примирения.

Как уже рассказывал Life.ru, 19 марта появилась новость о разводе супругов Чекалиных. У блогерши Валерии (Лерчек) и её мужа есть три общих ребёнка. Сейчас пара с головой погрузилась в процесс раздела имущества. Так, сумма иска Артёма Чекалина в отношении его жены составила 1,2 миллиарда рублей. Блогерам также предстоит поделить между собой автомобиль класса люкс Bentley Continental GT 2021 года, который оценивается в более чем 29 миллионов рублей.