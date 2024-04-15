Life.ru узнал, что сумма иска Артёма Чекалина к Лерчек составляет 1,2 млрд рублей
В Москве суд принял к рассмотрению дело о разделе имущества Лерчек с мужем
Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek
Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества разводящихся блогера Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
"В Симоновский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Чекалина Артёма Александровича к Чекалиной Валерии Валерьевне о разделе общего имущества супругов", — говорится в сообщении.
Документ приняли к производству, однако дата заседания пока не назначена. По данным SHOT, сумма иска Чекалина Лерчек составляет 1,2 миллиарда рублей. Блогеры делят в том числе люксовый Bentley Continental GT 2021 года, который стоит более 29 миллионов.
Напомним, разлад в чете Чекалиных начался после громкого уголовного дела, по которому Лерчек обвинили в неуплате налогов. В конце 2023 года блогеры решили все проблемы и выплатили задолженности, сумма которых, уточняли в Следственном комитете, более 500 миллионов рублей. Уже в начале марта дело прекратили. Позднее пара подала на развод, очередное заседание состоялось 12 апреля. Ни Артём, ни Валерия не приехали в суд, а адвокат блогерши отказалась общаться с журналистами.