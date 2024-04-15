Life.ru узнал, что сумма иска Артёма Чекалина к Лерчек составляет 1,2 млрд рублей

Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества разводящихся блогера Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

"В Симоновский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Чекалина Артёма Александровича к Чекалиной Валерии Валерьевне о разделе общего имущества супругов", — говорится в сообщении.

Документ приняли к производству, однако дата заседания пока не назначена. По данным SHOT, сумма иска Чекалина Лерчек составляет 1,2 миллиарда рублей. Блогеры делят в том числе люксовый Bentley Continental GT 2021 года, который стоит более 29 миллионов.