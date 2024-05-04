Блогерша Лерчек накопила новый долг перед налоговой в 20 млн рублей
Артём и Валерия Чекалины вместе с детьми во время отдыха в Дубае. Фото © Telegram / Lerchek теперь тут
Федеральная налоговая служба уведомила блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) о том, что её счета могут быть заблокированы, а ей будет запрещено покидать территорию РФ из-за многомиллионной задолженности. Об этом пишет SHOT со ссылкой на адвоката четы Чекалиных.
Новый долг станет неприятной неожиданностью для блогеров, поскольку им о нём пока ничего не известно — они сейчас нежатся под солнцем в Дубае. ФНС тем временем продолжает проверку, поэтому не исключено и увеличение суммы задолженности. Сейчас она составляет 19,9 миллиона рублей.
Возможно, личные отношения между Чекалиными наконец начали налаживаться после слухов о разводе. Этим можно объяснить присутствие Артёма Чекалина на недавнем семейном фото из Дубая. Там супруги выглядят дружными, однако ранее Чекалин подал в суд иск против Лерчек на сумму в 1,2 миллиарда рублей. Поделить предстоит также авто класса люкс Bentley Continental GT 2021 года, стоимость которого превышает 29 миллионов. Этих денег могло бы с лихвой хватить на оплату ещё одного долга Валерии Чекалиной, в соответствии с которым она должна выплатить логистической компании 22 миллиона. Стороны договорились, что сумма будет погашена пятью выплатами до 31 мая.