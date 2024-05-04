Блогерша Лерчек накопила новый долг перед налоговой в 20 млн рублей

Федеральная налоговая служба уведомила блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) о том, что её счета могут быть заблокированы, а ей будет запрещено покидать территорию РФ из-за многомиллионной задолженности. Об этом пишет SHOT со ссылкой на адвоката четы Чекалиных.

Новый долг станет неприятной неожиданностью для блогеров, поскольку им о нём пока ничего не известно — они сейчас нежатся под солнцем в Дубае. ФНС тем временем продолжает проверку, поэтому не исключено и увеличение суммы задолженности. Сейчас она составляет 19,9 миллиона рублей.