У блогерши Лерчек нашлись новые долги Логистическая компания подала в суд на блогершу Лерчек из-за долга в 22 миллиона 21 апреля, 07:59 Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

Логистическая компания, занимавшаяся поставками и хранением косметики Letique блогерши Лерчек (Валерия Чекалина), подала на неё в суд из-за крупного долга.

По данным SHOT, ООО "Темполайн логистика" подала иск против ООО "Би фит", договор с которой был заключён ещё в 2019 году. За это время у компании блогерши накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку скрабов, кремов для тела и прочих средств для ухода. Речь идёт о 22 миллионах рублей.

По данным телеграм-канала, стороны пошли на мировую и договорились о выплатах этой суммы в пять этапов до 31 мая. В свою очередь, "Темполайн" пообещала вернуть товары, которые до сих пор пылятся на их складе.

Авторы Матвей Константинов