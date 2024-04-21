У блогерши Лерчек нашлись новые долги
Логистическая компания подала в суд на блогершу Лерчек из-за долга в 22 миллиона
Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek
Логистическая компания, занимавшаяся поставками и хранением косметики Letique блогерши Лерчек (Валерия Чекалина), подала на неё в суд из-за крупного долга.
По данным SHOT, ООО "Темполайн логистика" подала иск против ООО "Би фит", договор с которой был заключён ещё в 2019 году. За это время у компании блогерши накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку скрабов, кремов для тела и прочих средств для ухода. Речь идёт о 22 миллионах рублей.
По данным телеграм-канала, стороны пошли на мировую и договорились о выплатах этой суммы в пять этапов до 31 мая. В свою очередь, "Темполайн" пообещала вернуть товары, которые до сих пор пылятся на их складе.
Напомним, помимо бизнеса не ладится у Лерчек и на личном фронте. После того как Следственный комитет закрыл резонансное уголовное дело против блогерши и её супруга Артёма, стало известно об их намерении развестись. Оба недавно записали видео, в котором пояснили, что между ними происходит, но профайлер не верит их "шикарным" эмоциям. Пока же пара приступила к разделу имущества, сумма иска Артёма к Валерии составляет 1,2 миллиарда рублей.