Профайлер посмотрел видео рыдающей Лерчек и её мужа и раскрыл, кто из них лжёт

Профайлер Денис Давыдов в беседе с Life.ru в пух и прах разнёс признания Лерчек (Валерия Чекалина) о разводе с мужем Артёмом. Эксперт не оценил актёрскую игру блогерши и заявил, что она является хорошим манипулятором.

Лерчек и Артём Чекалин рассказали подписчикам о разводе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek / artem_chek

На днях Лерчек со слезами на глазах вышла в соцсети и впервые рассказала о разводе с мужем после почти 15 лет отношений. По словам блогерши, ни психолог, ни длительные разговоры друг с другом не спасли ситуацию. Однако называть причину развода Лерчек всё же не стала.

Профайлер, в свою очередь, не увидел искренности в "шикарных слезах" Лерчек. По его словам, об этом говорят жесты блогерши. В частности, она кладёт руку на грудь, тем самым усиляя якобы чистоту своих признаний. При этом на записи Валерия всё же испытывает сильное ментальное напряжение, так как часто касается руками своей головы.

"Правда была в одном месте: "Делаешь максимум, но не доставляет, наверное, счастья" — тут чистая и искренняя правда. Выводы делайте сами", — отметил Давыдов.