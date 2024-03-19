"Неполная семья лучше уродливой": Психолог рассказал о настоящей причине развода Лерчек с мужем

Причиной развода Валерии и Артёма Чекалиных являются вовсе не деньги, а отсутствие эмоционального и душевного тепла. Лерчек от супруга могла требовать слишком много материального, а тот в свою очередь остыл, считает психолог Андрей Смирнов.

"Таких примеров много. Ко мне приходят женщины, для которых мужья — настоящая опора и хорошая финансовая подушка. Но они не получают от них столько внимания, сколько хотят, в отношениях нет эмоций. А у брака с холодным расчётом нет будущего", — объяснил он интернет-изданию Regions.

Смирнов добавил, что ссоры в семье могли перерасти в постоянные упрёки, скандалы и битьё посуды, поэтому психолог полностью на стороне блогеров, ведь "лучше неполная семья, чем полная уродливая".