"Неполная семья лучше уродливой": Психолог рассказал о настоящей причине развода Лерчек с мужем
Психолог Смирнов считает, что Лерчек с мужем разводятся из-за нехватки ласки
Валерия и Артём Чекалины с детьми. Фото © VK / Артём Чекалин
Причиной развода Валерии и Артёма Чекалиных являются вовсе не деньги, а отсутствие эмоционального и душевного тепла. Лерчек от супруга могла требовать слишком много материального, а тот в свою очередь остыл, считает психолог Андрей Смирнов.
"Таких примеров много. Ко мне приходят женщины, для которых мужья — настоящая опора и хорошая финансовая подушка. Но они не получают от них столько внимания, сколько хотят, в отношениях нет эмоций. А у брака с холодным расчётом нет будущего", — объяснил он интернет-изданию Regions.
Смирнов добавил, что ссоры в семье могли перерасти в постоянные упрёки, скандалы и битьё посуды, поэтому психолог полностью на стороне блогеров, ведь "лучше неполная семья, чем полная уродливая".
Напомним, сегодня стало известно о решении Лерчек и Артёма Чекалина разойтись. Дата судебного заседания по делу о разводе назначена на 25 марта. При этом Лерчек уже была замечена в компании своего тренера по танцам, с которым она подозрительно часто проводит время.