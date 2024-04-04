Колоссальные потери: Доходы Лерчек от бизнеса по продаже косметики ушли в минус
SHOT: Бренд блогерши Лерчек Letique Cosmetics несёт убытки на сотни миллионов
Telegram / Letique Cosmetics
Созданный блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) бренд Letique Cosmetics несёт огромные убытки. По информации SHOT, за последний год прибыль от проданной косметики стала отрицательной.
Продажи косметической продукции инфобизнесменши проходят через ООО "Би Фит". За 2022-й дело Чекалиной принесло доход в 2,6 миллиарда рублей с чистой прибылью в 254 миллиона. Естественно, год, который Лерчек провела в качестве фигуранта уголовного дела, не мог пойти бренду на пользу — за 2023-й доходы сократились более чем вдвое, а прибыль и вовсе достигла значений ниже нуля, составив минус 176 миллионов рублей.
Напомним, трудности с законом у Лерчек и её супруга Артёма Чекалина начались в марте 2023 года, когда им предъявили обвинение в неуплате налогов. К концу года адвокат пары заявил, что все проблемы удалось решить, а инфлюенсеры выплатили все задолженности в полном объёме. В Следственном комитете сообщили, что Чекалины отдали свыше 500 миллионов рублей, чтобы закрыть долг. А в начале марта стало известно, что СК прекратил возбуждённое в отношении семьи блогеров уголовное дело.