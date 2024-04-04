Колоссальные потери: Доходы Лерчек от бизнеса по продаже косметики ушли в минус

Продажи косметической продукции инфобизнесменши проходят через ООО "Би Фит". За 2022-й дело Чекалиной принесло доход в 2,6 миллиарда рублей с чистой прибылью в 254 миллиона. Естественно, год, который Лерчек провела в качестве фигуранта уголовного дела, не мог пойти бренду на пользу — за 2023-й доходы сократились более чем вдвое, а прибыль и вовсе достигла значений ниже нуля, составив минус 176 миллионов рублей.