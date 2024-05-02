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2 мая, 12:16

Блиновская хочет объявить о банкротстве на фоне огромного долга по налогам

Блиновская хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве

Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, следует из данных на портале "Федресурс". Кредиторами "королевы марафонов" указаны банк ВТБ и Федеральная налоговая служба (ФНС).

"Блиновская Елена Олеговна <...> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)", — говорится в сообщении.

По информации SHOT, на данный момент долг блогерши перед ФНС составляет 1 391 029 294 рубля. В эту внушительную сумму входят пени и штрафы.

Суд оставил блогершу Блиновскую в СИЗО до 26 июля
Суд оставил блогершу Блиновскую в СИЗО до 26 июля

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию. Блогершу обвинили в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств. Изначально "королеву марафонов" посадили под домашний арест, однако систематические нарушения условий меры пресечения вынудили Фемиду отправить её в СИЗО. В марте следствие предъявило Блиновской окончательное обвинение. Тем временем знаменитая арестантка готова возместить ущерб, причинённый государству, а её супруг Алексей на фоне громкого дела отправился в зону проведения СВО, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха. К слову, огромный особняк семьи, в котором 11 санузлов и личный бассейн, уже выставлен на продажу.

Матвей Константинов
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