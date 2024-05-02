Блиновская хочет объявить о банкротстве на фоне огромного долга по налогам

Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, следует из данных на портале "Федресурс". Кредиторами "королевы марафонов" указаны банк ВТБ и Федеральная налоговая служба (ФНС).

"Блиновская Елена Олеговна <...> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)", — говорится в сообщении.