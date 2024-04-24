Суд оставил блогершу Блиновскую в СИЗО до 26 июля
Блогер Елена Блиновская в суде. Фото © Life.ru
Блогер Елена Блиновская останется под арестом в СИЗО. Несмотря на то, что "королева марафонов" заявила о готовности погасить долг по налогам, суд продлил ей меру пресечения до 26 июля.
Блогер Елена Блиновская в суде. Видео © Life.ru
"Постановлением Московского городского суда Блиновской Елене Олеговне продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2024 года", — сообщили в суде.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывание денежных средств. Сначала "королева марафонов" была под домашним арестом, но позже её отправили в СИЗО за многократные нарушения меры пресечения. В марте следствие предъявило ей окончательное обвинение. Тем временем муж блогерши Алексей Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха. На суде стало известно, что командование воинской части, где служит Блиновский, ходатайствовало, чтобы "королеву марафонов" выпустили из СИЗО.