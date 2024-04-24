"Мамочка, как долго ждать": Блиновская со слезами зачитала суду письмо от детей и попросилась из СИЗО Блиновская со слезами зачитала письмо от детей и попросилась из СИЗО 24 апреля, 12:40 Елена Блиновская. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Во время заседания Мосгорсуда блогерша Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, попросила отпустить её из СИЗО под домашний арест. Она расплакалась и призналась, что очень скучает по детям. Об этом сообщает SHOT.

Елена Блиновская. Видео © Telegram / SHOT

"Я никогда не пропускала ни одного праздника своих детей, ни одного утренника. От своих близнецов я получила месяц назад письмо: "Мамочка, мы прочитали, что ты до 26 апреля, как же ещё долго ждать!" — сказала со слезами блогерша.

Она добавила, что её дети фактически остались без родителей, ведь их отец отправился на СВО. Решение своего мужа пойти воевать Блиновская назвала логичным и не стала осуждать. Также "королева марафонов" заявила, что полностью признаёт свою вину и под домашним арестом ей будет легче найти выход, как расплатиться по налоговым долгам, ведь сейчас на имущество семьи наложено ограничение.

Авторы Татьяна Миссуми