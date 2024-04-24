Правоохранители проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны РФ
Алексей Блиновский поступил на службу в зону спецоперации. Фото © Life.ru
У правоохранительных органов появились большие вопросы к мужу находящейся в СИЗО "королевы марафонов" Елены Блиновской, который месяц назад заключил контракт с Минобороны России. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, силовики сейчас выясняют, были ли законными основания, на которых Алексей Блиновский заключил контракт с МО. Также уточняются обстоятельства службы Алексея Блиновского в подразделении, куда его прикомандировали.
Напомним, перед тем как отправиться в зону специальной военной операции, Блиновский инвестировал 50 миллионов рублей в приобретение БПЛА для ВС РФ, а сейчас в составе Донецкого корпуса собирает беспилотники и распределяет их между подразделениями Армии России. К слову, вместе с ним служит бывший защитник Михаила Ефремова в суде — Эльман Пашаев. Вчера стало известно о том, что супруг "королевы марафонов" обратился к главе СК Александру Бастрыкину — попросил защиты, заявив, что с ним пытаются разорвать контракт.