Правоохранители проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны РФ

У правоохранительных органов появились большие вопросы к мужу находящейся в СИЗО "королевы марафонов" Елены Блиновской, который месяц назад заключил контракт с Минобороны России. Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, силовики сейчас выясняют, были ли законными основания, на которых Алексей Блиновский заключил контракт с МО. Также уточняются обстоятельства службы Алексея Блиновского в подразделении, куда его прикомандировали.