Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 12:00

Правоохранители проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны РФ

Алексей Блиновский поступил на службу в зону спецоперации. Фото © Life.ru

Алексей Блиновский поступил на службу в зону спецоперации. Фото © Life.ru

У правоохранительных органов появились большие вопросы к мужу находящейся в СИЗО "королевы марафонов" Елены Блиновской, который месяц назад заключил контракт с Минобороны России. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, силовики сейчас выясняют, были ли законными основания, на которых Алексей Блиновский заключил контракт с МО. Также уточняются обстоятельства службы Алексея Блиновского в подразделении, куда его прикомандировали.

Life.ru публикует первые фото мужа Блиновской из зоны СВО
Life.ru публикует первые фото мужа Блиновской из зоны СВО

Напомним, перед тем как отправиться в зону специальной военной операции, Блиновский инвестировал 50 миллионов рублей в приобретение БПЛА для ВС РФ, а сейчас в составе Донецкого корпуса собирает беспилотники и распределяет их между подразделениями Армии России. К слову, вместе с ним служит бывший защитник Михаила Ефремова в суде — Эльман Пашаев. Вчера стало известно о том, что супруг "королевы марафонов" обратился к главе СК Александру Бастрыкину — попросил защиты, заявив, что с ним пытаются разорвать контракт.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Только на Life
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров