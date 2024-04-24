Командование части, где служит муж Блиновской, ходатайствует о её освобождении
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Командование воинской части, где проходит службу муж блогера Елены Блиновской, ходатайствовало, чтобы "королеву марафонов" выпустили из СИЗО. Об этом в ходе заседания Мосгорсуда сообщила сторона защиты.
"Полагаю, что значительным образом изменилась и семейная обстановка. Мы уже говорили, что супруг сейчас находится на СВО. Для семьи это изменение существенно, ведь дети сейчас фактически остаются без родителей, младшему ребёнку 4 года, и, изменив меру пресечения, мы могли бы создать ситуацию, которая положительно отразилась бы на психике детей", — говорится в заявлении адвоката.
В связи с этим защита заявила о ходатайстве от командования воинской части, где проходит службу Алексей Блиновский.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывание денег. Сначала "королева марафонов" была под домашним арестом, но позже её отправили в СИЗО за многократные нарушения меры пресечения. В марте следствие предъявило ей окончательное обвинение. Тем временем муж блогерши Алексей Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха.