Командование части, где служит муж Блиновской, ходатайствует о её освобождении

"Полагаю, что значительным образом изменилась и семейная обстановка. Мы уже говорили, что супруг сейчас находится на СВО. Для семьи это изменение существенно, ведь дети сейчас фактически остаются без родителей, младшему ребёнку 4 года, и, изменив меру пресечения, мы могли бы создать ситуацию, которая положительно отразилась бы на психике детей", — говорится в заявлении адвоката.