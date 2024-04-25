11 санузлов, бассейн, хаммам и спортзал: Блиновская выставила на продажу особняк в Подмосковье
"Страсти": Блиновская выставила на продажу особняк в Истре за 920 млн рублей
Елена Блиновская в зале суда. Обложка © TACC / Валерий Шарифулин
"Королева марафонов" Елена Блиновская выставила на продажу свой особняк в подмосковной Истре. Как удалось выяснить порталу "Страсти", его стоимость составляет 920 миллионов рублей.
Двухэтажный особняк площадью две тысячи квадратов располагается в жилищном комплексе "Миллениум парк". Здесь есть восемь спален и 11 санузлов, а также бассейн, хаммам, гардеробная, библиотека и спортзал. Кстати, именно в этом коттедже во время обысков силовики и обнаружили несколько люксовых иномарок, горы золотых украшений и одежды от известных брендов.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывание денежных средств. Сначала "королева марафонов" была под домашним арестом, но позже её отправили в СИЗО за многократные нарушения меры пресечения. В марте следствие предъявило ей окончательное обвинение. Сейчас Блиновская готова погасить ущерб, причинённый российскому бюджету. Тем временем муж блогерши Алексей Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха.