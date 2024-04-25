11 санузлов, бассейн, хаммам и спортзал: Блиновская выставила на продажу особняк в Подмосковье

Двухэтажный особняк площадью две тысячи квадратов располагается в жилищном комплексе "Миллениум парк". Здесь есть восемь спален и 11 санузлов, а также бассейн, хаммам, гардеробная, библиотека и спортзал. Кстати, именно в этом коттедже во время обысков силовики и обнаружили несколько люксовых иномарок, горы золотых украшений и одежды от известных брендов.