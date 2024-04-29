Актёр Никита Кологривый задолжал налоговой 1,4 млн рублей
ФНС потребовала от актёра Кологривого уплатить налоги в размере 1,4 млн рублей
Никита Кологривый. Обложка © YouTube / FAMETIME TV
Российский актёр Никита Кологривый, известный по скандалу в новосибирском баре, накопил долг перед налоговой в размере около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.
Артист уже получил уведомление от ФНС с просьбой погасить долг, в противном случае ему могут назначить дополнительный штраф в 20% от суммы налога, а также наложить арест на банковский счёт. Также Кологривый рискует стать невыездным за границу.
Актёр уже признавался в интервью, что имеет много долгов, так как совсем не умеет обращаться с деньгами. По его словам, он транжира и тратит свои средства направо и налево.
Напомним, Кологривый прославился не своими работами в кино, а тем, что устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала самоуверенный актёр приставал к официантке, а, получив отказ, укусил её за ногу. Полиция арестовала артиста на семь суток. В суде он раскаялся и заявил, что совершил "дурость". 27 марта Кологривый вышел на свободу, но вновь вляпался в историю. Актёр рассказал в интервью, что оказался "меж двух огней", так как его отчим служит в украинской армии.