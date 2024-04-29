Актёр Никита Кологривый задолжал налоговой 1,4 млн рублей ФНС потребовала от актёра Кологривого уплатить налоги в размере 1,4 млн рублей 29 апреля, 13:58 Никита Кологривый. Обложка © YouTube / FAMETIME TV

Российский актёр Никита Кологривый, известный по скандалу в новосибирском баре, накопил долг перед налоговой в размере около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

Артист уже получил уведомление от ФНС с просьбой погасить долг, в противном случае ему могут назначить дополнительный штраф в 20% от суммы налога, а также наложить арест на банковский счёт. Также Кологривый рискует стать невыездным за границу.

Актёр уже признавался в интервью, что имеет много долгов, так как совсем не умеет обращаться с деньгами. По его словам, он транжира и тратит свои средства направо и налево.

Авторы Татьяна Миссуми