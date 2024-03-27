"Кощей" откинулся: Никита Кологривый вышел из "обезьянника" в Новосибирске, где отбывал семь суток ареста

Скандальный актёр Никита Кологривый вышел из новосибирского спецприёмника, где он отбывал арест за дебош в местном лаундж-баре. На суде молодой артист уверял, что искренне раскаялся за своё поведение, поэтому, несмотря на недовольство прокуратуры, получил всего семь дней заключения вместо запрошенных пятнадцати.