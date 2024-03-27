"Кощей" откинулся: Никита Кологривый вышел из "обезьянника" в Новосибирске, где отбывал семь суток ареста
SHOT: Актёр Кологривый вышел из спецприёмника, где отбывал арест за дебош
Скандальный актёр Никита Кологривый вышел из новосибирского спецприёмника, где он отбывал арест за дебош в местном лаундж-баре. На суде молодой артист уверял, что искренне раскаялся за своё поведение, поэтому, несмотря на недовольство прокуратуры, получил всего семь дней заключения вместо запрошенных пятнадцати.
Актёр Кологривый вышел из спецприёмника, где отбывал арест за дебош. Видео © SHOT
Свою неделю ареста актёр отбыл спокойно и стойко, но общаться с журналистами, которые поджидали его у "обезьянника", отказался: сел в машину и стремительно удалился.
Напомним, что в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке, а получив отказ, прикусил её за ногу. Затем актёр набросился на других посетителей с кулаками. После инцидента Кологривого отправили в спецприёмник, а менеджер отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде артист раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость".
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