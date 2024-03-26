Режиссёр раскрыл, останется ли Кологривый кандидатом на роль Жириновского после дебоша
Режиссёр Баранов: Кологривому дадут шанс пройти пробы на роль Жириновского
Актёр Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Актёр Никита Кологривый может остаться одним из кандидатов на роль молодого Владимира Жириновского в фильме про основателя ЛДПР. Об этом заявил режиссёр Александр Баранов, добавив, что артист сможет участвовать в пробах, если партия согласится.
"Это их [ЛДПР] решение будет", — подчеркнул режиссёр в беседе с ТАСС.
По его словам, кастинга на роль Жириновского ещё не было. Баранов уточнил, что только две сцены в картине будут посвящены воспоминаниям молодости, а роль главы ЛДПР в остальной части фильма исполнит актёр более старшего возраста (48–50 лет). Режиссёр пояснил, что кандидат на его роль есть, но имя раскрывать не стал.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кологривый якобы больше не рассматривается в качестве одного из кандидатов на роль молодого Жириновского после пьяного дебоша артиста в одном из новосибирских баров. В результате инцидента Кологривого арестовали на семь суток.
А ранее Life.ru писал, что в России начали работу над полнометражным фильмом про Владимира Жириновского. В настоящее время команда дорабатывает сценарий, однако известно, что лента покажет путь основателя ЛДПР. Позднее в Сети появилось видео, на котором актёр Никита Кологривый благодарит нынешнего лидера партии Леонида Слуцкого за приглашение на главную роль, отмечая, что он справится с этой задачей лучше всех. Однако режиссёр кинокартины Александр Баранов опроверг эту информацию.
Напомним, в ночь на 19 марта Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке, а получив отказ, прикусил её за ногу. Затем актёр набросился на других посетителей с кулаками. После инцидента Кологривого отправили в спецприёмник, а менеджер отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде артист раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость".