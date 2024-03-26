Режиссёр раскрыл, останется ли Кологривый кандидатом на роль Жириновского после дебоша

Актёр Никита Кологривый может остаться одним из кандидатов на роль молодого Владимира Жириновского в фильме про основателя ЛДПР. Об этом заявил режиссёр Александр Баранов, добавив, что артист сможет участвовать в пробах, если партия согласится.

"Это их [ЛДПР] решение будет", — подчеркнул режиссёр в беседе с ТАСС.

По его словам, кастинга на роль Жириновского ещё не было. Баранов уточнил, что только две сцены в картине будут посвящены воспоминаниям молодости, а роль главы ЛДПР в остальной части фильма исполнит актёр более старшего возраста (48–50 лет). Режиссёр пояснил, что кандидат на его роль есть, но имя раскрывать не стал.