Никита Кологривый оказался "меж двух огней" из-за службы отчима в ВСУ
Обложка © YouTube / FAMETIME TV
Известный актёр Никита Кологривый поделился воспоминаниями о детстве на две страны. После развода родителей его мама жила на Украине, а отец — в Сибири, и школьнику Никите приходилось разрываться между двумя, как он выразился в интервью Лауре Джугелии, мирами.
"Мать там, на Украине, отец здесь, в Сибири. Там тепло, солнечно, во дворе алыча, груша, виноград, а здесь — рябина, и всё. Из изобилия приезжаешь, там всё разрешают, а здесь тебя берёт житейская аскеза", — поделился воспоминаниями артист.
Кологривый добавил, что его мать по-прежнему живёт на Украине, из-за чего он не может её навещать, но, по крайней мере, постоянно поддерживает с ней связь. Он также уточнил, что его отчим служит в украинской армии, поэтому актёр, по его собственному признанию, оказался "меж двух огней".
Напомним, что недавно Никита Кологривый оказался в центре внимания СМИ, когда устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала актёр приставал к официантке, а получив отказ, прикусил её за ногу. После инцидента его арестовали на семь суток. В суде актёр раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость". 27 марта Кологривый вышел из спецприёмника.