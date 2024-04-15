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15 апреля, 08:51

Никита Кологривый оказался "меж двух огней" из-за службы отчима в ВСУ

Обложка © YouTube / FAMETIME TV

Обложка © YouTube / FAMETIME TV

Известный актёр Никита Кологривый поделился воспоминаниями о детстве на две страны. После развода родителей его мама жила на Украине, а отец — в Сибири, и школьнику Никите приходилось разрываться между двумя, как он выразился в интервью Лауре Джугелии, мирами.

"Мать там, на Украине, отец здесь, в Сибири. Там тепло, солнечно, во дворе алыча, груша, виноград, а здесь — рябина, и всё. Из изобилия приезжаешь, там всё разрешают, а здесь тебя берёт житейская аскеза", поделился воспоминаниями артист.

Кологривый добавил, что его мать по-прежнему живёт на Украине, из-за чего он не может её навещать, но, по крайней мере, постоянно поддерживает с ней связь. Он также уточнил, что его отчим служит в украинской армии, поэтому актёр, по его собственному признанию, оказался "меж двух огней".

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Напомним, что недавно Никита Кологривый оказался в центре внимания СМИ, когда устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала актёр приставал к официантке, а получив отказ, прикусил её за ногу. После инцидента его арестовали на семь суток. В суде актёр раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость". 27 марта Кологривый вышел из спецприёмника.

Марина Калегина
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