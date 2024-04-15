Никита Кологривый оказался "меж двух огней" из-за службы отчима в ВСУ

Известный актёр Никита Кологривый поделился воспоминаниями о детстве на две страны. После развода родителей его мама жила на Украине, а отец — в Сибири, и школьнику Никите приходилось разрываться между двумя, как он выразился в интервью Лауре Джугелии, мирами.

"Мать там, на Украине, отец здесь, в Сибири. Там тепло, солнечно, во дворе алыча, груша, виноград, а здесь — рябина, и всё. Из изобилия приезжаешь, там всё разрешают, а здесь тебя берёт житейская аскеза", — поделился воспоминаниями артист.