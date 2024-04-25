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25 апреля, 01:38

Ищет мужчину-пластырь: Психолог внесла ясность в интрижку Муцениеце и Кологривого

Эксперт Берёзкина: Муцениеце начала роман с Кологривым, дабы залечить былые раны

Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце завязала короткую интрижку с женатым Никитой Кологривым, пытаясь залечить старые раны после болезненного разрыва со звездой "Закрытой школы" из-за измен. Такого мнения придерживается психолог Ксения Берёзкина.

"Она ищет "мужчину-пластырь". Мол, серьёзные отношения сейчас не нужны, а тут — точно без обязательств", — рассказала собеседница портала "Страсти".

Психолог напомнила, что Кологривый в последнее время пользуется репутацией плохого парня. Для Муцениеце, которая росла без отца и привыкла к образу сильной матери, неприемлем такой типаж мужчины.

"Плохой парень в этом случае — это гарантия того, что у актрисы не будет долгих и близких отношений, ведь они ей не нужны. Она всё может сама", — уверена Берёзкина.

Напомним, что о романе с коллегой по фильму "Я — медведь" недавно проболтался сам Кологривый. Впрочем, отношения актёров оказались краткосрочными.

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Ранее Кологривый попал в новостные сводки, устроив пьяный дебош в новосибирском баре. Актёра приговорили к семи суткам ареста. Сам артист объяснил содеянное эмоциональным выгоранием.

Илья Пушкарев
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