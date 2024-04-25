Ищет мужчину-пластырь: Психолог внесла ясность в интрижку Муцениеце и Кологривого

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце завязала короткую интрижку с женатым Никитой Кологривым, пытаясь залечить старые раны после болезненного разрыва со звездой "Закрытой школы" из-за измен. Такого мнения придерживается психолог Ксения Берёзкина.

"Она ищет "мужчину-пластырь". Мол, серьёзные отношения сейчас не нужны, а тут — точно без обязательств", — рассказала собеседница портала "Страсти".

Психолог напомнила, что Кологривый в последнее время пользуется репутацией плохого парня. Для Муцениеце, которая росла без отца и привыкла к образу сильной матери, неприемлем такой типаж мужчины.

"Плохой парень в этом случае — это гарантия того, что у актрисы не будет долгих и близких отношений, ведь они ей не нужны. Она всё может сама", — уверена Берёзкина.