Ищет мужчину-пластырь: Психолог внесла ясность в интрижку Муцениеце и Кологривого
Эксперт Берёзкина: Муцениеце начала роман с Кологривым, дабы залечить былые раны
Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце завязала короткую интрижку с женатым Никитой Кологривым, пытаясь залечить старые раны после болезненного разрыва со звездой "Закрытой школы" из-за измен. Такого мнения придерживается психолог Ксения Берёзкина.
"Она ищет "мужчину-пластырь". Мол, серьёзные отношения сейчас не нужны, а тут — точно без обязательств", — рассказала собеседница портала "Страсти".
Психолог напомнила, что Кологривый в последнее время пользуется репутацией плохого парня. Для Муцениеце, которая росла без отца и привыкла к образу сильной матери, неприемлем такой типаж мужчины.
"Плохой парень в этом случае — это гарантия того, что у актрисы не будет долгих и близких отношений, ведь они ей не нужны. Она всё может сама", — уверена Берёзкина.
Напомним, что о романе с коллегой по фильму "Я — медведь" недавно проболтался сам Кологривый. Впрочем, отношения актёров оказались краткосрочными.