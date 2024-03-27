"Сможет играть только бомжей": Пластический хирург высказался об изменениях во внешности Кологривого
Хирург Володченков: Кологривый будет играть бомжей, если не бросит пить и курить
Освобождение Кологривого из изолятора в Новосибирске. Обложка © TACC / Кирилл Кухмарь
Если актёр Никита Кологривый не бросит пить и курить, то в будущем он сможет играть лишь бомжей. Такую незавидную участь артисту, попавшему недавно в скандал в Новосибирске, предрёк пластический хирург Иван Володченков. Он отметил, что в случае с Кологривым ситуацию усугубляет преждевременное старение его кожи.
По словам медика, из-за злоупотребления спиртными напитками и сигаретами 29-летний Кологривый рискует быстро потерять привлекательность. Как объяснил специалист, у актёра тяжёлый тип строения мягких тканей лица, который сильнее других подвержен возрастным изменениям.
"Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдёт достаточно быстро", — приводит телеканал "360" слова Володченкова.
Ранее сегодня Life.ru сообщал, что Кологривый вышел на свободу после семи суток ареста за дебош в баре Новосибирска. У дверей его встретили друзья и журналисты, однако артист отказался общаться с прессой, быстро сел в тонированную машину и уехал.
Напомним, что в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке, а получив отказ, прикусил её за ногу. Затем актёр набросился на других посетителей с кулаками. После инцидента Кологривого отправили в спецприёмник, а менеджер отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде артист раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость".