"Сможет играть только бомжей": Пластический хирург высказался об изменениях во внешности Кологривого

Если актёр Никита Кологривый не бросит пить и курить, то в будущем он сможет играть лишь бомжей. Такую незавидную участь артисту, попавшему недавно в скандал в Новосибирске, предрёк пластический хирург Иван Володченков. Он отметил, что в случае с Кологривым ситуацию усугубляет преждевременное старение его кожи.

По словам медика, из-за злоупотребления спиртными напитками и сигаретами 29-летний Кологривый рискует быстро потерять привлекательность. Как объяснил специалист, у актёра тяжёлый тип строения мягких тканей лица, который сильнее других подвержен возрастным изменениям.

"Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдёт достаточно быстро", — приводит телеканал "360" слова Володченкова.