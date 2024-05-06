"Мне страшно!": Лерчек вышла на связь в слезах после известия о своём новом долге в 23 млн
Блогерша Лерчек в слезах рассказала, что выплатила налоговой новый долг в 23 млн
Блогерша Валерия Чекалина опубликовала видео в соцсети Instagram*, на нём она рыдает из-за своего очередного долга перед ФНС, которая повесила на неё новый чек — в 23 миллиона рублей. Впрочем, Лерчек довольно быстро закрыла задолженность.
Лерчек расстроена приходом уведомления о новой задолженности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_check
"Новые деньги уходят на погашение старых задолженностей, которые ещё поступают. И потом от этих новых денег ещё сверху налог. И ощущение, что я вообще зарабатываю ноль. Хотя работаю очень много. Каждый день. Я ни в коем случае не жалуюсь вам, просто делюсь. Мне просто страшно", — в слезах говорит на кадрах блогерша.
Следующей сторис Чекалина опубликовала скрин, свидетельствующий об успешном погашении её задолженности.
Ранее появилась информация о новой задолженности Валерии Чекалиной. Новый долг перед налоговой должен был стать сюрпризом для Лерчек, поскольку она, находясь в Дубае на отдыхе, ничего о нём не знала.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_check