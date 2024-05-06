"Мне страшно!": Лерчек вышла на связь в слезах после известия о своём новом долге в 23 млн

Блогерша Валерия Чекалина опубликовала видео в соцсети Instagram*, на нём она рыдает из-за своего очередного долга перед ФНС, которая повесила на неё новый чек — в 23 миллиона рублей. Впрочем, Лерчек довольно быстро закрыла задолженность.

"Новые деньги уходят на погашение старых задолженностей, которые ещё поступают. И потом от этих новых денег ещё сверху налог. И ощущение, что я вообще зарабатываю ноль. Хотя работаю очень много. Каждый день. Я ни в коем случае не жалуюсь вам, просто делюсь. Мне просто страшно", — в слезах говорит на кадрах блогерша.