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6 мая, 13:00

"Мне страшно!": Лерчек вышла на связь в слезах после известия о своём новом долге в 23 млн

Блогерша Лерчек в слезах рассказала, что выплатила налоговой новый долг в 23 млн

Блогерша Валерия Чекалина опубликовала видео в соцсети Instagram*, на нём она рыдает из-за своего очередного долга перед ФНС, которая повесила на неё новый чек — в 23 миллиона рублей. Впрочем, Лерчек довольно быстро закрыла задолженность.

Лерчек расстроена приходом уведомления о новой задолженности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_check

"Новые деньги уходят на погашение старых задолженностей, которые ещё поступают. И потом от этих новых денег ещё сверху налог. И ощущение, что я вообще зарабатываю ноль. Хотя работаю очень много. Каждый день. Я ни в коем случае не жалуюсь вам, просто делюсь. Мне просто страшно", в слезах говорит на кадрах блогерша.

Следующей сторис Чекалина опубликовала скрин, свидетельствующий об успешном погашении её задолженности.

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Ранее появилась информация о новой задолженности Валерии Чекалиной. Новый долг перед налоговой должен был стать сюрпризом для Лерчек, поскольку она, находясь в Дубае на отдыхе, ничего о нём не знала.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_check

Владимир Озеров
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