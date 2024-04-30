Психанула: В Instagram* Ивлеевой пропали все публикации и истории

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева удалила все свои посты и рилс на двух аккаунтах в Instagram*. Суммарно там на неё подписано 25,6 миллиона человек.

Ивлеева удалила все посты. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_agentgirl_

При этом в Telegram она сегодня опубликовала пост, который посвящён трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" — прошло ровно 40 дней после теракта. Ивлеева призвала почтить память жертв теракта и помолиться за упокоение их душ.

"Произошедшее всегда будет вспоминаться с содроганием, ужасом и тихой болью внутри, с которой уже ничего не сделать. Жизнь неминуемо и стремительно идёт вперёд, спешит без оглядки, но главное, что должен уметь каждый человек, — это помнить", — говорится в её сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Свою вину блогерша не признала. Сообщалось, что причиной наказания стали два поста в социальных сетях. В них телеведущая осуждала СВО и призывала Кремль остановить операцию освобождения.