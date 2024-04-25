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25 апреля, 09:19

Суд оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Настя Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Настя Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Тверской районный суд Москвы оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Блогершу признали виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ. Свою вину она не признала.

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Напомним, о том, что на Настю Ивлееву составили соответствующий протокол, стало известно 16 апреля. По данным Life.ru, причиной стали два поста в социальных сетях. В них блогерша осудила спецоперацию и призвала власти остановить её.

Матвей Константинов
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