Суд оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Настя Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Тверской районный суд Москвы оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Блогершу признали виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ. Свою вину она не признала.
Напомним, о том, что на Настю Ивлееву составили соответствующий протокол, стало известно 16 апреля. По данным Life.ru, причиной стали два поста в социальных сетях. В них блогерша осудила спецоперацию и призвала власти остановить её.