Россиянин проиграл суд, пытаясь получить миллиард за "голую вечеринку" Ивлеевой
Суд отказал активисту из Тюмени в выплате 1 млрд рублей за вечеринку Ивлеевой
Активист Юрий Рябцев около здания суда в Москве по делу вечеринки Ивлеевой. Обложка © SHOT
Лефортовский суд Москвы отказал активисту из Тюмени, который потребовал от клуба "Мутабор" (существовал под этим названием до апреля 2024-го) миллиард рублей за "голую вечеринку" Насти Ивлеевой. Об этом сообщает SHOT.
Активист Рябцев заявил, что пришёл в суд за получением компенсации из-за вечеринки Ивлеевой. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, возмущённый из-за развратной вечеринки Юрий Рябцев утверждал, что поведение артистов, их образы и всё происходившее сильно задело чувства верующих (в том числе и его самого). Активист хотел получить компенсацию, которую потом, по его словам, отправил бы на благотворительность. Во время заседания Рябцев постоянно осуждал треки Инстасамки и даже вспомнил о вакцинации в период коронавируса.
Представители клуба, где произошла скандальная вечеринка, пояснили, что только предоставили блогеру и организаторам площадку и музыкальное оборудование, а вот к происходившему они никакого отношения не имеют. Аргументы активиста суд отклонил, поэтому миллиард рублей от клуба он не получит. Но Рябцев не намерен сдаваться и планирует подать апелляцию на решение суда. По словам общественника, претензии у него остаются только к самой вечеринке.
Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей скандального мероприятия заметили в том числе Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и рэпера Джигана. Мероприятие спровоцировало волну общественного резонанса — и уже через несколько дней его участники, в том числе сама Ивлеева, начали записывать извинения. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а сам клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней из-за нарушения санитарных норм. 27 января Рябцев подал иск в суд с требованием выплатить ему миллиард рублей. При этом он призвал Ивлееву лично выплатить ему 500 миллионов рублей из указанной суммы.