Россиянин проиграл суд, пытаясь получить миллиард за "голую вечеринку" Ивлеевой

Лефортовский суд Москвы отказал активисту из Тюмени, который потребовал от клуба "Мутабор" (существовал под этим названием до апреля 2024-го) миллиард рублей за "голую вечеринку" Насти Ивлеевой. Об этом сообщает SHOT.

Активист Рябцев заявил, что пришёл в суд за получением компенсации из-за вечеринки Ивлеевой. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, возмущённый из-за развратной вечеринки Юрий Рябцев утверждал, что поведение артистов, их образы и всё происходившее сильно задело чувства верующих (в том числе и его самого). Активист хотел получить компенсацию, которую потом, по его словам, отправил бы на благотворительность. Во время заседания Рябцев постоянно осуждал треки Инстасамки и даже вспомнил о вакцинации в период коронавируса.