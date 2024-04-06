Покинутый звёздами Mutabor закатил шумную вечеринку под новым названием

Известный клуб Mutabor, который закрыли после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, возобновил работу под новым названием — ARMA. Без нововведений не обошлось: гостям на входе липкими стикерами заклеивают камеры и обыскивают, заставляя выкидывать любую еду, напитки и таблетки, а у некоторых даже помаду с блёстками. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на слова очевидца.

Московский клуб ARMA, ранее известный как Mutabor, возобновил работу после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Видео © SHOT

Вечер был приурочен к девятилетию музыкального лейбла System 108, поэтому играла электронная музыка. Вечеринку, но уже не "голую", посетило около 1000 человек, а в клуб начали запускать на полчаса позже. Охранники с закрытыми лицами тщательно обыскивали всех людей, принимая оплату за входной билет только наличными.