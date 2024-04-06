Покинутый звёздами Mutabor закатил шумную вечеринку под новым названием
Закрытый после "голой вечеринки" клуб Mutabor открылся под новым названием
Известный клуб Mutabor, который закрыли после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, возобновил работу под новым названием — ARMA. Без нововведений не обошлось: гостям на входе липкими стикерами заклеивают камеры и обыскивают, заставляя выкидывать любую еду, напитки и таблетки, а у некоторых даже помаду с блёстками. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на слова очевидца.
Московский клуб ARMA, ранее известный как Mutabor, возобновил работу после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Видео © SHOT
Вечер был приурочен к девятилетию музыкального лейбла System 108, поэтому играла электронная музыка. Вечеринку, но уже не "голую", посетило около 1000 человек, а в клуб начали запускать на полчаса позже. Охранники с закрытыми лицами тщательно обыскивали всех людей, принимая оплату за входной билет только наличными.
Однако и это не всё: клуб претерпел большие внешние изменения. Кровать, на которой снималась Ивлеева во время своей вечеринки, исчезла, а стены были перекрашены. Кроме того, VIP-зоны были абсолютно пусты, а из гостей не наблюдалось ни одного более-менее известного человека.
Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей скандального мероприятия заметили в том числе Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и рэпера Джигана. Мероприятие спровоцировало волну общественного резонанса, и уже через несколько дней его участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Кроме того, бизнес Ивлеевой подпал под проверку со стороны ФНС, а сама она ввязла в судебные тяжбы.
Клуб ARMA (Mutabor). Фото © Wikipedia