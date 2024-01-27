Подавший в суд на клуб "Мутабор" активист требует миллиард рублей
Юрий Рябцев. Обложка © VK / Георгий Туляк
Активист из Тюмени Юрий Рябцев, подавший иск в московский суд на клуб "Мутабор", потребовал от заведения выплатить ему миллиард рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщает SHOT. Именно в этом клубе прошла "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой.
Общественник назвал возмутительное мероприятие, которое прошло в этом столичном клубе, "пиром во время чумы". При этом он хочет, чтобы половину суммы (500 миллионов) ему выплатила Ивлеева как организатор скандальной вечеринки.
Напомним, скандальная "Почти голая вечеринка", организованная Настей Ивлеевой, отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей оказалось немало знаменитостей, в том числе Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а сам клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней. Сегодня, 27 января, стало известно ещё и об иске от Юрия Рябцева.