Подавший в суд на клуб "Мутабор" активист требует миллиард рублей

Активист из Тюмени Юрий Рябцев, подавший иск в московский суд на клуб "Мутабор", потребовал от заведения выплатить ему миллиард рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщает SHOT. Именно в этом клубе прошла "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой.