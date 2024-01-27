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27 января, 14:13

Подавший в суд на клуб "Мутабор" активист требует миллиард рублей

Юрий Рябцев. Обложка © VK / Георгий Туляк

Юрий Рябцев. Обложка © VK / Георгий Туляк

Активист из Тюмени Юрий Рябцев, подавший иск в московский суд на клуб "Мутабор", потребовал от заведения выплатить ему миллиард рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщает SHOT. Именно в этом клубе прошла "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой.

Общественник назвал возмутительное мероприятие, которое прошло в этом столичном клубе, "пиром во время чумы". При этом он хочет, чтобы половину суммы (500 миллионов) ему выплатила Ивлеева как организатор скандальной вечеринки.

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Напомним, скандальная "Почти голая вечеринка", организованная Настей Ивлеевой, отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей оказалось немало знаменитостей, в том числе Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а сам клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней. Сегодня, 27 января, стало известно ещё и об иске от Юрия Рябцева.

Матвей Константинов
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