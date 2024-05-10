Хейли и Джастин Бибер скоро станут родителями

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли ждут первенца. Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях, опубликовав фотосессию в свадебном стиле.

Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

Как рассказали журналисты западных изданий, уже получилось связаться с представителями пары. По словам менеджеров звёзд, модель и рэпер уже выбрали имя для будущего малыша. Кроме того, молодые родители начали обустраивать детскую комнату. О сроке беременности Хейли и поле будущего непо-бейби ничего не известно.

Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber