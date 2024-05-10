Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 14:27

Хейли и Джастин Бибер скоро станут родителями

Джастин и Хейли Бибер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

Джастин и Хейли Бибер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли ждут первенца. Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях, опубликовав фотосессию в свадебном стиле.

Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

Как рассказали журналисты западных изданий, уже получилось связаться с представителями пары. По словам менеджеров звёзд, модель и рэпер уже выбрали имя для будущего малыша. Кроме того, молодые родители начали обустраивать детскую комнату. О сроке беременности Хейли и поле будущего непо-бейби ничего не известно.

Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

Беременная солистка Little Big перестала прятать живот, который уже не скроет оверсайз
Беременная солистка Little Big перестала прятать живот, который уже не скроет оверсайз

Ранее появилась информация о беременности российской телеведущей Виктории Бони. Сама телеведущая решила активно хайпить на этой теме, публикуя в соцсети фрагменты съёмок, где у неё довольно сильно виден округлившийся живот. При этом экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков опроверг информацию о положении бывшей возлюбленной.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Джастин Бибер
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров