Хейли и Джастин Бибер скоро станут родителями
Джастин и Хейли Бибер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber
Певец Джастин Бибер и его жена Хейли ждут первенца. Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях, опубликовав фотосессию в свадебном стиле.
Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber
Как рассказали журналисты западных изданий, уже получилось связаться с представителями пары. По словам менеджеров звёзд, модель и рэпер уже выбрали имя для будущего малыша. Кроме того, молодые родители начали обустраивать детскую комнату. О сроке беременности Хейли и поле будущего непо-бейби ничего не известно.
Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber
Ранее появилась информация о беременности российской телеведущей Виктории Бони. Сама телеведущая решила активно хайпить на этой теме, публикуя в соцсети фрагменты съёмок, где у неё довольно сильно виден округлившийся живот. При этом экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков опроверг информацию о положении бывшей возлюбленной.