"Раздуло от бургеров": Боня раскрыла бывшему ухажёру из "Дома-2" правду о беременности Экс-участник "Дома-2" Степан Меньщиков опроверг слухи о беременности Бони 29 апреля, 17:54 Виктория Боня. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Бывший участник шоу "Дом-2" Степан Меньщиков назвал ложью информацию о том, что телеведущая Виктория Боня ждёт второго ребёнка. Об этом он рассказал в беседе с Voice. Слухи о беременности подогревала сама звезда, опубликовав в соцсети видео с округлившимся животом на съёмках шоу "Злые языки".

Виктория Боня на съёмках нового шоу. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

"Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать. Как думаете, какой месяц?" — подписала ролик Боня.

Сначала Меньщиков и сам напустил тумана, заявив, что ведущая — "девочка фертильная", а значит, вполне может оказаться в положении. Но затем он признался, что созвонился с Боней — и она опровергла слухи. По его словам, такие шутки про беременность обычно отпускают по молодости, чтобы "парню кровь свернуть". Зачем Боня пошла на такой шаг, бывший участник телестройки не знает.

"Та нет [не беременна]. Живот просто вздуло от бургеров", — процитировал телеведущую Меньщиков.

Теперь поклонники строят догадки, кому же верить в этой тёмной истории. Некоторые считают, что Боня просто не хочет афишировать интересное положение, поэтому прикрылась версией про бургеры. Другие уверены, что звезда действительно растолстела, вернувшись в Россию из Монако. Однако есть и третья версия: Боня просто раскручивает новый проект со своим участием, и в ход пошёл чёрный пиар. Животик внезапным образом появился у звезды именно в ролике со съёмок шоу "Злые языки", заметили пользователи.

Напомним, в марте блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. У неё возникли проблемы с документами на въезд. Сейчас теледива живёт в Москве вместе со своей дочерью Анджелиной и выкладывает совместные снимки в соцсети. Боня родила девочку от миллионера из Монако. Пара распалась, сохранив дружеские связи.

Авторы Татьяна Миссуми