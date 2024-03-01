Боня заявила, что не может вернуться в Монако из-за просроченного ВНЖ

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. По её словам, дело в виде на жительство, срок которого истёк ещё в августе.

Она рассказала подписчикам, что должна была заняться переоформлением документов в сентябре, но тогда у неё была пластическая операция, поэтому времени на бюрократические дела не нашлось. "Красоту", кстати, звезда наводила в США. Телеведущая отметила, что ей было очень важно провести хирургическое вмешательство именно в тех числах.

"Сейчас, чтобы мне залететь, нужно получить D-визу. И D-визу делают сейчас для русских, ту, которая даёт возможность получить вид на жительство, очень долго и сложно. Спасибо, конечно, Алексу и его семье, Алекс собрал все документы. Надеюсь, через две-три недели я получу D-визу и приеду в уже в Монако, продлю свой вид на жительство", — поделилась телеведущая в своём инстаграме*.

Ранее Боня заявила, что Майкл Джексон жив и после своей "смерти" отдыхал в Монако. Она рассказала, что её мать, которая продолжает жить в княжестве, видела там поп-короля пять раз, он якобы сидел в инвалидной коляске. Эту информацию подтвердила и мама блогерши.