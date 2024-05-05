Беременная солистка Little Big перестала прятать живот, который уже не скроет оверсайз Солистка Little Big Таюрская рассказала, что ждёт ребёнка от Прусикина* 5 мая, 08:23 Солисты Little Big ждут ребёнка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sonyatayurskaya

Уехавшие после начала спецоперации в США солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская ждут пополнения в семействе. Пара показала фотографию, где артистка стоит с заметно округлившимся животом. Скрывать новость дальше музыканты не собираются.

"К нашей банде присоединяется маленький Little Big!" — подписала снимок в соцсети Таюрская.

Сейчас они проживают в Лос-Анджелесе, но позволить себе роскошную жизнь, как в России, уже не могут. Сами музыканты не раз говорили, что вместо огромных залов теперь собирают клубы, куда приходит небольшое число эмигрантов, ностальгирующих по родине.

Для Прусикина* этот ребёнок станет вторым. У него уже есть сын от первого брака, который проживает с матерью в России. Певец не поддерживает с прежней семьёй хорошие отношения, тем более что к расставанию привели его многочисленные измены, о которых рассказала его экс-супруга.

В комментариях к посту Таюрской фанаты предположили, что ребёнок станет для артистов возможностью получить гражданство США. Пользователи не верят в искренность отношений солистов Little Big и даже напомнили Прусикину*, что он не звонит своему первому сыну и не помогает деньгами, а значит, вполне может оказаться плохим папой и для второго малыша.

К слову, музыканты постоянно жалуются на отсутствие средств к существованию в США. А также в одном из интервью они признались, что испытывают "депрессию эмигранта" и жизнь в России была куда более приятной и удобной.

* Признан в России иностранным агентом.

Авторы Татьяна Миссуми