Таюрская и Прусикин* из Little Big пожаловались на "депрессию эмигранта" после бегства в США

Илья Прусикин* и Софья Таюрская из Little Big сменили тактику и теперь вместо жалоб на отсутствие денег рассказывают о тоске по родине, называя её "депрессией эмигранта". Переживаниями они поделились в интервью для ютуб-канала "Папа, закрой дверь!".

"Конечно, жить дома, на родине гораздо приятнее. Гораздо удобнее. Там и мама, и твой город, в котором ты вырос, — гораздо приятнее. Но, когда ты переезжаешь, безусловно, есть огромный минус — "депрессия эмигранта", — заявил солист группы Илья Прусикин*.

Напомним, Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов фронтмена и основателя группы Little Big Илью Прусикина*. Он попал в список 27 января.