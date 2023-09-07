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7 сентября, 17:04

Таюрская и Прусикин* из Little Big пожаловались на "депрессию эмигранта" после бегства в США

Таюрская и Прусикин* из Little Big рассказали, что очень тоскуют по России

<p>Солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Илья Прусикин* и Софья Таюрская из Little Big сменили тактику и теперь вместо жалоб на отсутствие денег рассказывают о тоске по родине, называя её "депрессией эмигранта". Переживаниями они поделились в интервью для ютуб-канала "Папа, закрой дверь!".

"Конечно, жить дома, на родине гораздо приятнее. Гораздо удобнее. Там и мама, и твой город, в котором ты вырос, — гораздо приятнее. Но, когда ты переезжаешь, безусловно, есть огромный минус — "депрессия эмигранта", заявил солист группы Илья Прусикин*.

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Напомним, Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов фронтмена и основателя группы Little Big Илью Прусикина*. Он попал в список 27 января.

* Признан в России иностранным агентом.

Юрий Лысенко
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