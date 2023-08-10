Концерт Little Big в Ереване отменили после жалобы армян на богохульника Прусикина*
Концерт Little Big в Ереване отменили
В Ереване отменили концерт группы Little Big, который должен был состояться 12 августа. Ранее на фронтмена коллектива Илью Прусикина* пожаловался культурный центр "Священная Армения" за оскорбление православного креста. Сами же музыканты объяснили отмену мероприятия "угрозами безопасности".
"С сожалением вынуждены сообщить, что запланированный на 12 августа концерт в Ереване был отменён. Причиной стали угрозы безопасности. Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдёт без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта", — говорится в заявлении группы.
Little Big обещает вернуть зрителям деньги за билеты в течение 14 дней.
Илья Прусикин* на Рождество проехал по скейт-парку на доске в форме креста. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iliyaprusikin*
Напомним, ранее культурный центр "Священная Армения" возмутился поступком лидера группы Little Big Ильи Прусикина*, который в минувшее Рождество проехался на скейтборде в форме креста. Тогда общественники из движения "Зов народа" попросили Следственный комитет и МВД проверить музыканта. А 27 января сбежавший из РФ певец был признан иноагентом.
* Признан иностранным агентом.
ТАСС / Михаил Терещенко