Концерт Little Big в Ереване отменили после жалобы армян на богохульника Прусикина*

В Ереване отменили концерт группы Little Big, который должен был состояться 12 августа. Ранее на фронтмена коллектива Илью Прусикина* пожаловался культурный центр "Священная Армения" за оскорбление православного креста. Сами же музыканты объяснили отмену мероприятия "угрозами безопасности".

"С сожалением вынуждены сообщить, что запланированный на 12 августа концерт в Ереване был отменён. Причиной стали угрозы безопасности. Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдёт без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта", — говорится в заявлении группы.