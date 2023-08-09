Проехавшегося на кресте Прусикина* проверит армянская прокуратура

Лидер группы Little Big Илья Прусикин*, уехавший после начала СВО из России, может попасть под проверку армянской прокуратуры. Соответствующее заявление намерен сегодня подать культурный центр "Священная Армения" в связи с планируемым 12 августа выступлением иноагента в республике. В одной из социальных сетей инициативные граждане напомнили об антихристианских выходках музыканта.

"Напомним, что несколько месяцев назад этот человек в день Рождества, переодевшись в священника, осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда, тем самым поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан", — говорится в сообщении.

Илья Прусикин* на Рождество проехал по скейтпарку на доске в форме креста. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iliyaprusikin*

Кроме того, активисты оставили ссылку, перейдя по которой каждый может подписаться под заявлением. Они считают, что действия артиста подпадают под статью УК республики "Публичные выступления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды".