"Другая женщина": Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа и шокировал подписчиков

Певица Алла Пугачёва достаточно редко публикует в соцсетях фотографии, гораздо чаще свежими снимками делится её муж-иноагент Максима Галкин*. На днях он выложил снимок, на котором Примадонну запечатлели после душа.

Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

"Доброе утро!" — подписал Галкин* фото, на котором Пугачёва предстала сидящей на балконе в розовом махровом халате с набивными цветами и с повязанным на голове полотенцем.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются красотой 75-летней артистки, другие считают, что всё дело в фотошопе. Некоторых подписчиков насторожил макияж Пугачёвой, а именно подчёркнутые губы, ресницы и щёки с румянами.

"Я не вижу Аллы. Другая женщина. Фотошоп чудотворный. Пластика и фильтры творят чудеса. Жалко, нельзя таким образом добавить совести, ума и сострадания!" — пишут подписчики, которым не понравилось фото.

"Ваша бабушка прекрасно выглядит. Нежная, красивая! Самая прекрасная! Женственная! Вот же красота, Максим, тебе досталась! Аллочка — супер", — отмечают другие юзеры.