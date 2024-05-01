"Другая женщина": Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа и шокировал подписчиков
Галкин* выложил фото 75-летней Пугачёвой после душа в полотенце и розовом халате
Максим Галкин*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Певица Алла Пугачёва достаточно редко публикует в соцсетях фотографии, гораздо чаще свежими снимками делится её муж-иноагент Максима Галкин*. На днях он выложил снимок, на котором Примадонну запечатлели после душа.
Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
"Доброе утро!" — подписал Галкин* фото, на котором Пугачёва предстала сидящей на балконе в розовом махровом халате с набивными цветами и с повязанным на голове полотенцем.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются красотой 75-летней артистки, другие считают, что всё дело в фотошопе. Некоторых подписчиков насторожил макияж Пугачёвой, а именно подчёркнутые губы, ресницы и щёки с румянами.
"Я не вижу Аллы. Другая женщина. Фотошоп чудотворный. Пластика и фильтры творят чудеса. Жалко, нельзя таким образом добавить совести, ума и сострадания!" — пишут подписчики, которым не понравилось фото.
"Ваша бабушка прекрасно выглядит. Нежная, красивая! Самая прекрасная! Женственная! Вот же красота, Максим, тебе досталась! Аллочка — супер", — отмечают другие юзеры.
Как сообщал Life.ru, ранее в Сети появилось фото, на котором Пугачёва и Галкин*, взявшись за руки, прогуливаются по кипрской улице. Пользователи отметили, что Примадонна кажется сгорбленной и сильно похудевшей. Супругов заметила российская туристка и успела сделать снимок, который быстро разлетелся по соцсетям. Также сообщалось, что Пугачёву заметили в Лимасоле в обществе режиссёра Кирилла Серебренникова.
* Включён в список иноагентов Минюстом Российской Федерации.