Рублёвские олигархи "отменили" Галкина*

Юмориста Максима Галкина* после переезда в Израиль перестали звать на частные мероприятия олигархи, рассказала жительница Рублёвки, светская львица Алёна Кравец. По её словам, никто из богатых бизнесменов не хочет спонсировать иноагента, поэтому даже на свои заграничные вечеринки не зовут артиста.

"Нет, никто из нас Галкина* к себе не позовёт в заграничные дома. Нам хватает артистов в своей стране, и поддерживать рублём или валютой иностранных агентов желания нет ни у кого. Пусть Галкин* смешит там и зарабатывает там, куда они с Пугачёвой уехали. Если сможет, разумеется", — приводит её слова aif.ru.

Она отметила, что сообщения артиста о многочисленных концертах за рубежом звучат смешно. По её мнению, если сравнивать с былыми стадионами и эфирами на федеральном ТВ, сейчас выступления, которые собирают около 100 человек, Галкину* такого дохода не приносят.

По словам блондинки, иноагент поступает бессовестно по отношению к людям, которые годами спонсировали его. Она отметила, что сегодня миллионеры, которые давали артисту хлеб, очень злы после его оскорблений в адрес России. Кравец считает, что комик просто завидует тем, кто остался в своём доме, на своей земле, в своей стране, а оскорбления — это всего лишь способ вымещения обиды.

"Он уехал в трудный момент. Бросать свою Родину — это преступление перед людьми и Богом. Тем более сейчас, когда людям важно сплотиться перед лицом всевозможных вызовов, когда им нужны нравственные примеры", — отметила Кравец.