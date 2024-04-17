СМИ узнали местоположение Галкина*, и это не Израиль
Mash: Максима Галкина* заметили в кипрском Лимасоле
Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Покинувший Россию комик-иноагент Максим Галкин*, который ещё недавно с бокалом виски в руке выражал поддержку отражавшей атаку Ирана ПВО Израиля, переехал на Кипр. Об этом пишет Mash.
По сведениям телеграм-канала, юмориста видели вчера в три часа дня в городе Лимасоле. Он находится в десяти минутах езды от особняка Пугачёвой и Галкина*, который они приобрели в 2017 году за 10 миллионов евро. Похоже, что иноагент направлялся в один из самых дорогих ресторанов города — заведение с морской кухней Pyxida. Очевидцы рассказывают, что комик выглядел как человек, который не хочет привлекать к себе внимания, но при этом волнуется и спешит.
Напомним, ночью 14 апреля Галкин* выложил в соцсети видео, на котором пьёт алкоголь и желает на иврите удачи израильским военным в отражении иранской воздушной атаки. Комик заявил, что уходит спать, но готов проснуться по сигналу сирены, и проникновенно посмотрел куда-то вверх, выдержав долгую паузу. К слову, правда ли юморист в тот момент находился в Израиле, неизвестно.
* Включён в список иноагентов Минюстом Российской Федерации.