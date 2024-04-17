СМИ узнали местоположение Галкина*, и это не Израиль

По сведениям телеграм-канала, юмориста видели вчера в три часа дня в городе Лимасоле. Он находится в десяти минутах езды от особняка Пугачёвой и Галкина*, который они приобрели в 2017 году за 10 миллионов евро. Похоже, что иноагент направлялся в один из самых дорогих ресторанов города — заведение с морской кухней Pyxida. Очевидцы рассказывают, что комик выглядел как человек, который не хочет привлекать к себе внимания, но при этом волнуется и спешит.