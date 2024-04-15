Психолог Берёзкина: Пугачёва может испытывать к Галкину* материнские чувства

Секрет счастливого брака Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* может заключаться в роли матери, которую для себя выбрала Примадонна. Такое мнение высказала психолог Ксения Берёзкина. По её словам, женщины в возрасте выбирают партнёров младше по трём причинам.

"Первая. Если женщина сама лёгкая, игривая. В таком союзе ей легче проявлять свою детскую часть и быть на одной волне с супругом", — сказала эксперт в беседе с порталом "Страсти".

Также отношения между людьми из разных поколений возможны, если женщина таким образом пытается "удержать" увядающую молодость. Так, существует даже расхожее мнение: с более взрослым мужчиной прекрасный пол быстрее стареет, а с молодым — держит себя в форме. Однако это, отметила психолог, — иллюзия мозга, которая лишь позволяет дольше чувствовать себя желанной, красивой и современной.

А в третьем случае зрелая дама может испытывать изобилие материнских энергий, желая окутать мужа заботой, опекой и отдавать больше, чем брать.

Напомним, Алла Пугачёва и Максим Галкин* сыграли свадьбу в 2011 году, между ними — разница в возрасте в 28 лет. Уже через два года у них родилась двойня — Гарри и Лиза. Недавно близкий друг почившего Александра Градского рассказал об особенностях отношений звёздной пары. По его словам, у них сложился "хороший бизнес-союз": шоумен обеспечивает супругу, а та живёт как "нормальная женщина".