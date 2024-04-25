Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из иноагентов
Шоумен Максим Галкин*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Уехавший из России шоумен Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из списка иноагентов. Об этом сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина* М.А.", — указано в тексте.
Жалобу юмориста рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Информация о дате её рассмотрения в настоящее время отсутствует.
Напомним, Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Комик с этим не согласился и 15 мая 2023 года подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Однако безуспешно. В октябре того же года сообщалось, что Галкину* грозил штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.