Растрёпанную Пугачёву в одной пижаме заметили на Кипре

Певицу Аллу Пугачёву заметили на Кипре в одной пижаме. Сгорбленная и исхудавшая артистка шла за руку со своим мужем Максимом Галкиным* по улочке Лимассола. Звёздную пару узнала туристка из России и успела заснять её, фотография разошлась в Сети.

Также внимательные поклонники заметили, что пижама в горошек не первый раз появляется на Примадонне. Только раньше она носила её исключительно дома, а сейчас щеголяет в ней и по улицам. Фанаты переживают, что у пары закончились деньги вместе с возможностью обновить гардероб. Впрочем, помятую жизнью Пугачёву хорошо оттеняет фигуристый и загорелый Галкин*, который явно на себе не экономит.