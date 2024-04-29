Растрёпанную Пугачёву в одной пижаме заметили на Кипре
Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Обложка © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы
Певицу Аллу Пугачёву заметили на Кипре в одной пижаме. Сгорбленная и исхудавшая артистка шла за руку со своим мужем Максимом Галкиным* по улочке Лимассола. Звёздную пару узнала туристка из России и успела заснять её, фотография разошлась в Сети.
В отличие от супруги Галкин* выглядит подтянутым, ухоженным и явно постарался одеться стильно. Пользователи обратили внимание, что семейка упорно продолжает ставить в соцсети геолокацию Тель-Авива, не желая раскрывать свой переезд на Кипр после обострения палестино-израильского конфликта.
Также внимательные поклонники заметили, что пижама в горошек не первый раз появляется на Примадонне. Только раньше она носила её исключительно дома, а сейчас щеголяет в ней и по улицам. Фанаты переживают, что у пары закончились деньги вместе с возможностью обновить гардероб. Впрочем, помятую жизнью Пугачёву хорошо оттеняет фигуристый и загорелый Галкин*, который явно на себе не экономит.
Напомним, Пугачёва уехала с семьёй из России после начала СВО. Сначала она проживала в Израиле, потом переехала на Кипр, а затем вновь вернулась в Тель-Авив. В Госдуме подняли вопрос о том, что у певицы следует конфисковать подмосковный особняк по закону о фейках в адрес ВС РФ, также активисты предлагают наделить её статусом иноагента. Узнав об этом, артистка заявила, что переживать не будет и добавила: "Фиг с ними, с вещичками".
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.