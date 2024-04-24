Пугачёва обсудила с окружением риск изъятия активов в России и статус иноагента: "Фиг с ними" Критик Троицкий* заявил, что Пугачёва не боится конфискации замка в деревне Грязь 24 апреля, 11:17 Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачёва не боится конфискации своего замка в подмосковной деревне Грязь, гораздо важнее для неё наблюдать за тем, что говорят о ней в России. Об этом рассказал в соцсети музыкальный обозреватель Артемий Троицкий*, который был на дне рождения артистки в Израиле.

Артемий Троицкий* высказался о переживаниях Аллы Пугачёвой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / klub_aprel

"Как она выразилась, "они пишут мне биографию". Её мало волнуют какие-то там конфискации, какие-то там иноагентства. Но вот то, что у неё на склоне лет такая драма стала разворачиваться, вот это ей очень нравится. И, как она сказала, фиг с ними, со всякими вещичками, гораздо важнее эта драматическая история", — поделился он.

По словам Троицкого*, Пугачёва даже пошутила, что когда-нибудь о её нынешнем отрезке жизни напишут целую книгу или снимут фильм. Он также добавил, что певица не намерена возвращаться на сцену, как об этом часто упоминают в СМИ, но ей хочется записать несколько новых песен.

Напомним, что свой замок в деревне Грязь Алла Пугачёва и её семья оставили, уехав из России после начала СВО. Артистка сначала проживала в Израиле, потом переехала на Кипр. В Госдуме подняли вопрос о том, что у Пугачёвой следует конфисковать подмосковный особняк по закону о фейках в адрес ВС РФ. Также активисты предлагают наделить певицу статусом иноагента.

* Лицо признано иноагентом в России

Авторы Татьяна Миссуми