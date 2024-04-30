Пугачёву в компании известного российского режиссёра вновь заметили на Кипре

Певицу Аллу Пугачёву заметили вместе с мужем Максимом Галкиным* в кипрском Лимасоле, компанию им составлял человек, очень похожий на режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом рассказала местная жительница по имени Ирина.

"В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачёву с Галкиным* видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссёра Кирилла Серебренникова, тут как раз идёт какой-то кинофестиваль, поэтому, возможно, что это был он", — поделилась она с kp.ru.

Ирина добавила, что до этого певицу заметили в компании друзей на фермерском рынке. А недавно в город приезжала съёмочная группа, которая их искала и расспрашивала о местонахождении артистки местных, но им почти ничего не удалось выведать.

Ранее в Сети появилась фотография, на которой видно, как Пугачёва и Галкин*, взявшись за руки, прогуливаются по кипрской улице. Пользователи отметили, что примадонна кажется сгорбленной и сильной похудевшей. Знаменитых супругов заметила российская туристка и успела сделать фото, которое быстро разлетелось по соцсетям.