Участника из Нидерландов отстранили от Евровидения из-за таинственного инцидента

Певец Йост Кляйн, представляющий Нидерланды на Евровидении, не будет выступать в шоу жюри песенного конкурса. Об этом сообщают Европейский вещательный союз (EBU) и Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

"Обсуждения также проходят между EBU и AVROTROS, голландской телекомпанией, участвующей в проекте. Пока расследование продолжается, EBU решил, что Йост Кляйн не будет выступать во время второй генеральной репетиции конкурса, за которую голосует жюри в 37 странах-участницах. Вместо этого будет использована видеозапись его выступления в полуфинале", — объявил EBU.

Joost Klein — Europapa. Видео © Youtube / Eurovision Song Contest

Обе стороны заявили, что отстранение связано с "недавним инцидентом", в котором засветился голландский исполнитель. При этом суть таинственного инцидента ни EBU, ни NOS раскрывать не стали.

Журналисты же выдвинули сразу две версии случившегося. Согласно первой, отстранение 26-летнего Кляйна, который выступал с песней Europapa, связано с его дракой с фотографом. По второй, расследование связано с инцидентом с израильской участницей конкурса Иден Голан. На пресс-конференции после полуфинала журналисты спросили певицу, считает ли она, что её участие в конкурсе создаёт "риск и опасность для других артистов". Модератор разрешил ей не отвечать, на что Кляйн громко заметил: "Почему бы и не ответить?" Потом он скрестил руки и с закрытыми глазами слушал Голан.

Организаторы пояснили, что насовсем исключать Нидерланды из списка участников в этом году пока не планируется.