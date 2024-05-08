Финляндию на Евровидении представили зажигательным номером без трусов

Финляндия решила ошарашить зрителей Евровидения зажигательным и буквально голым номером: после объявления конкурсанта перед зрителями появился исполнитель под псевдонимом Windows95man, который без штанов пробегал по сцене весь номер.

Причём авторы "позаботились", чтобы публика не была слишком шокирована. Номер артиста был построен так, что его то и дело прикрывали то камера, то оператор, то дым. Кроме того, музыкант закрывал гениталии рукой. К тому же на самом интересном месте у него красовался телесного цвета треугольник. В конце номера ему всё же кинули джинсовые шорты.