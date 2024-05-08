Финляндию на Евровидении представили зажигательным номером без трусов
Кадр из номера Финляндии на Евровидении. Обложка © YouTube / Eurovision Song Contest
Финляндия решила ошарашить зрителей Евровидения зажигательным и буквально голым номером: после объявления конкурсанта перед зрителями появился исполнитель под псевдонимом Windows95man, который без штанов пробегал по сцене весь номер.
Причём авторы "позаботились", чтобы публика не была слишком шокирована. Номер артиста был построен так, что его то и дело прикрывали то камера, то оператор, то дым. Кроме того, музыкант закрывал гениталии рукой. К тому же на самом интересном месте у него красовался телесного цвета треугольник. В конце номера ему всё же кинули джинсовые шорты.
Кадр из номера Финляндии на Евровидении. Скриншот © YouTube / Eurovision Song Contest
Ранее сообщалось, что украинская певица Alyona Alyona (Алёна Савраненко) упала на сцене, когда репетировала песню для Евровидения. Запутавшись в костюме, она смачно шлёпнулась на сцену. Это, разумеется, попало на камеры. Конкурс, в котором Россия не принимает участия, в этом году проходит в шведском городе Мальмё.